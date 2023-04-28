Для спасения Сони Артюшиной не хватает 785 192 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Сони грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Без хирургического вмешательства деформация позвоночника будет нарастать, на этом фоне возможно нарушение функций внутренних органов, появится сердечно-легочная недостаточность. Девочке необходимо хирургическое лечение в два этапа с использованием технологии VBT, которая позволит устранить искривление и сохранит подвижность позвоночника. После восстановления Соня сможет жить полной жизнью».

Стоимость операции 1 406 192 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 785 192 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Артюшину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сони — Марины Юрьевны Артюшиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).