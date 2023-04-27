Ремонт эскалаторов на «Василеостровской» ограничит работу станции до середины июля

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции петербургского метрополитена «Василеостровская», сообщила пресс-служба предприятия-перевозчика. Ограничения продлятся до первых чисел июля 2023 года.

«С 2 мая по 7 июля 2023 года года по рабочим дням с 7:45 до 10:30 часов вход на станцию закрыт, с 15:30 до 20:00 часов вход на станцию ограничен»,— говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что интервалы действия ограничений могут быть скорректированы на основании реального пассажиропотока.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на закрытой станции метро «Чернышевская» в Петербурге начался второй этап реконструкции.

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