Путин наградил рабочих за восстановление Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин наградил 15 человек за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующий указ опубликован 27 апреля на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени получили монтажники и другие специалисты филиалов АО «Дороги и Мосты». Также награду получил начальник управления федеральных автодорог «Тамань» Никита Храпов из Краснодарского края.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик. Из-за этого загорелись цистерны соседнего грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части моста. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было оперативно восстановлено, однако часть из них еще на стадии ремонта. 23 февраля было полностью запущено движение по обеим частям автомобильной части Крымского моста.

Татьяна Ручкина

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