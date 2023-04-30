За золото и бусины

220 лет назад, 30 апреля 1803 года, французы продали Соединенным Штатам Луизиану. Новые земли достались американцам по цене 7 центов за гектар. Как США покупали территории — в материале «Ъ».
Виргинские острова
В XVII–XVIII веках Виргинские острова контролировали Великобритания и Дания. Впервые продать свои территории США датчанам предложил президент Авраам Линкольн. Переговоры велись с 1865 года и прекратились после его смерти.
Повторное предложение американцы сделали во время Первой мировой войны из-за опасений, что острова оккупируют немецкие войска. В итоге к январю 1917 года американцы выкупили Виргинские острова за $25 млн.
В 1927 году жители Американских Виргинских островов получили гражданство США, но без права участия в выборах президента и в Конгресс США. Сейчас Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов. Они получили относительно независимый парламент и местное самоуправление, но не контролируют вопросы внешней политики, обороны и финансов.
Филиппины
В декабре 1898 года завершилась американо-испанская война за Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. По ее итогам страны заключили Парижский мирный договор: в обмен на $20 млн Испания передала под контроль США Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам.
В 1934 году США ввели на Филиппинах внутреннее самоуправление (закреплено конституцией 1935 года) и обязались через десять лет предоставить островам независимость. Полную независимость от США Филиппины получили только в 1946 году, после Второй мировой войны. После этого Филиппины считались верным партнером и военным союзником Соединенных Штатов, пока теперь уже бывший президент Родриго Дутерте, избранный в июне 2016 года, не заявил о повороте страны в сторону Китая и России.
Аляска
В 1850-е годы российские чиновники активно советовали Николаю I передать США полуостров Аляска. В частности, великий князь Константин Романов выступал за «тесный союз» и предлагал отказаться от «всего, что могло бы породить несогласие между двумя великими державами».
Русско-американский договор о продаже полуострова заключили только при Александре II — 30 марта 1867 года. После оформления сделки ее критиковали и в Санкт-Петербурге, и в Вашингтоне. В России считали, что продешевили, в Штатах — что приобрели не слишком прибыльные земли. Первое время полуостров не приносил американцам дохода, но вскоре там были обнаружены золото и другие полезные ископаемые.
Согласно документам Министерства финансов России от 1868 года, «за уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 руб. 94 коп. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 10 972 238 руб. 4 коп. Остальные же 390 243 руб. 90 коп. поступили наличными деньгами». При пересчете получается, что Аляска была продана по цене $12,3 за 1 кв. милю, или 2 цента за акр (всего — $7,2 млн).
Мексиканские территории
В феврале 1848 года завершилась мексиканская война. По итогам мирного договора Соединенные Штаты получили 1,3 млн кв. км соседней страны. Взамен они выплатили Мексике компенсацию в размере $15 млн.
В 1853 году американский дипломат Джеймс Гадсден заключил еще один земельный контракт с Мексикой. На этот раз американцы выкупили за $10 млн земли в долине Месилья под строительство трансамериканской железной дороги.
Сейчас земли входят в штаты Техас, Калифорния, Нью-Мексико и Аризона. Они формируют современные границы с Мексикой.
Флорида
В феврале 1819 года госсекретарь США Джон Адамс и министр иностранных дел Испании Луис де Онис и Гонсалес-Вара подписали договор о переходе Флориды под контроль Соединенных Штатов.
Формально Испания передавала все права на земли, не требуя платы. В обмен американские власти пообещали заплатить компенсации всем испанцам, которые владели недвижимостью или землей во Флориде. Для урегулирования этих споров была учреждена специальная комиссия. За четыре года испанцы получили около $5,5 млн. Всего от подданных Испании было рассмотрено 1859 претензий.
Луизиана
С 1802 года США вели переговоры о покупке Нового Орлеана, находившегося на территории французской колонии Луизиана. Получив порт, они бы смогли выйти к реке Миссисипи. Инициатором переговоров выступил президент США Томас Джефферсон. В ответ Франция предложила приобрести всю территорию Луизианы (всего примерно 2,1 млн кв. км, или 22,3% от нынешней площади США).
Сделка купли-продажи оформлена 30 апреля 1803 года в Париже, в октябре того же года ее одобрил Сенат Соединенных Штатов. Изначально страны договорились о выплате $15 млн, но на деле Франция получила около половины этой суммы — $8,8 млн.
Окончательный переход земли к США состоялся 10 марта 1804 года. Рядовые американцы встретили новые приобретения в штыки, считая, что президент потратил деньги на ненужные и непригодные для заселения земли. Сейчас на месте исторической Луизианы расположены территории 15 штатов (6 полностью и еще 9 — частично).
Манхэттен
В 1626 году губернатор колонии Новые Нидерланды, представитель голландской Вест-Индской компании Петер Минейт заключил несколько сделок с местными индейцами, в том числе выкупил часть острова Манхэттен. Само название Manna-hata с индейского языка делавэр переводится как «скалистый остров». По легенде, индейцы получили от Минейта стеклянные бусы и другие безделушки стоимостью 60 гульденов. В пересчете на американские доллары он заплатил $24.
Вскоре из-за экономического спада Вест-Индская компания передала эту территорию англичанам и американцам. В настоящее время она носит название Инвуд и располагается в районе Манхэттена в Нью-Йорке. Район заселен преимущественно латиноамериканцами.