За золото и бусины

В XVII–XVIII веках Виргинские острова контролировали Великобритания и Дания. Впервые продать свои территории США датчанам предложил президент Авраам Линкольн. Переговоры велись с 1865 года и прекратились после его смерти.

Повторное предложение американцы сделали во время Первой мировой войны из-за опасений, что острова оккупируют немецкие войска. В итоге к январю 1917 года американцы выкупили Виргинские острова за $25 млн.

В 1927 году жители Американских Виргинских островов получили гражданство США, но без права участия в выборах президента и в Конгресс США. Сейчас Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов. Они получили относительно независимый парламент и местное самоуправление, но не контролируют вопросы внешней политики, обороны и финансов.