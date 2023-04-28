«Продимекс Агро» засеял яровыми зерновыми 58% запланированного объема в Воронежской области

Предприятия УК «Продимекс Агро» в Воронежской области посеяли яровые зерновые культуры на 58% запланированных площадей (по состоянию на 24 апреля). Такие данные привели в компании. Невысокие темпы работ обусловлены сильным переувлажнением почвы, из-за которого техника не может выходить в поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Подкормка озимой пшеницы на ту же дату завершена на 90%. Проводится внесение минеральных удобрений под яровые зерновые и технические культуры.

Хозяйствам «Продимекс Агро», несмотря на объективные трудности с дефицитом и доступностью запчастей, удалось провести необходимый ремонт самоходной техники и оборудования и обеспечить их работоспособность к началу весенней посевной кампании. Работы в полях идут в плановом режиме.

Специалисты агрономического департамента «Продимекса» вместе с агрономами предприятий планируют продолжить практику проведения полевых опытов. В 2023 году запланировано более 30 испытаний. Так, закладка опытных площадок различных гибридов сахарной свеклы и подсолнечника, сортов сои позволит сравнить их продуктивность. При этом планируется сравнивать сорта и гибриды и зарубежных, и отечественных производителей.

Также будут проведены опыты для анализа эффективности разных средств защиты растений на сахарной свекле, озимой пшенице, яровом ячмене, сое. Продолжатся испытания технологии «Конвизо Смарт» для защиты сахарной свеклы от сорняков: опыт предыдущих лет показал ее высокую эффективность. Эта технология основана на посевах гибридов сахарной свеклы компании КВС, устойчивых к гербициду «Конвизо» (разработан Bayer), и на применении этого гербицида для борьбы с широколиственными и злаковыми сорняками. Кроме того, запланировано проведение опытов по дифференцированному внесению минеральных удобрений и дифференцированному посеву сахарной свеклы.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.