Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

Американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет, сообщает BBC со ссылкой на его семью. Он скончался в своем доме в Чикаго. TMZ со ссылкой на источник пишет, что несколько месяцев назад у телеведущего диагностировали рак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джерри Спрингер в 2016 году

Фото: Lucy Nicholson/File Photo, Reuters Джерри Спрингер в 2016 году

Фото: Lucy Nicholson/File Photo, Reuters

В 1968 году Джерри Спрингер был советником в команде сенатора Роберта Кеннеди. В 1970-м пытался баллотироваться в Конгресс, однако не прошел. В 1982 году работал политическим обозревателем канала NBC.

С 1991 года Джерри Спрингер ввел собственное ток-шоу — «Шоу Джерри Спрингера», которое приобрело широкую популярность среди американских зрителей. На ток-шоу приходили различные люди и рассказывали о своих проблемах.

В дальнейшем он отказался от политической карьеры в связи с критикой в адрес его шоу из-за скандальных тем. Ток-шоу выходило до 2018 года. В том же году Джерри Спрингер запустил новое шоу «Судья Джерри», которое длилось три сезона.

Лусине Баласян