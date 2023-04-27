Дефицит бюджета Ленобласти в 2022 году составил 4,5 млрд рублей

В четверг в областном правительстве первый заместитель председателя правительства Роман Марков подвел итоги исполнения бюджета 2022 года. Фактические расходы региона составили 196,8 млрд рублей, а доходы — 192,3 млрд рублей. Самыми весомыми в бюджете региона стали расходы на образование более 40 млрд рублей, социальную поддержку почти 30 млрд, здравоохранение — более 29,4 млрд рублей.

Плановые показатели бюджета Ленобласти по доходной части превышали 180 млрд рублей,а по расходной — 202,4 млрд. Дефицит бюджета Ленобласти планировался на уровне 20,9 млрд рублей, но по факту составил 4,5 млрд, сообщил господин Марков. Более 25 млрд рублей бюджет Ленобласти в 2022 году направил на выполнение Адресной инвестиционной программы (АИП): в стройке находилось 145 объектов дороги, мосты, школы, учреждения здравоохранения икультуры. Более 5 млрд было направлено на решение проблемы обманутых дольщиков на достройку 56 объектов и выплаты участникам долевого строительства.

Свои плоды дала политика большей самостоятельности и укрепления доходной базы муниципальных бюджетов, отметил руководитель финансового блока областной администрации: 124 МО (в том числе 14 районов) исполнили бюджет-2022 с профицитом.

Ранее«Ъ-СПб» писал, что ЗакС Ленобласти одобрил изменения в текущий бюджет региона.

Александра Тен

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