Bloomberg: Германия может запретить экспорт в Китай химикатов для продвинутых микрочипов

Правительство Германии обсуждает возможность введения запрета на экспорт в Китай ряда химикатов, которые могут использоваться при производстве передовых полупроводников. Об этом со ссылкой на собственные источники в германском правительстве сообщило Bloomberg.

По словам источников, если германские власти пойдут на такой шаг, то немецкие компании, такие как Merck и BASF, не смогут продавать некоторые из своих химикатов в Китай. В Министерстве экономики Германии отказались комментировать эту информацию.

Германия уже ввела ряд ограничений в отношении Китая. Так, например, в ноябре прошлого года правительство Германии заблокировало возможность китайских инвестиций в двух местных производителей полупроводников. А в марте немецкие СМИ сообщали о намерении ввести запрет на использование оборудования и компонентов Huawei и ZTE в местных сетях 5G.

Осенью прошлого года президент США Джо Байден, руководствуясь интересами национальной безопасности, ввел запрет на экспорт в КНР современных американских технологий, включая микрочипы. Позднее к санкциям присоединились Нидерланды и Япония — два других крупных экспортера микрочипов.

Кирилл Сарханянц