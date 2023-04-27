Пропавшие в Красном море петербургские мореманы нашлись живыми в Эритрее

Трое петербургских моряков, переставших выходить на связь во время путешествия по Красному морю на судне 30 minutes, нашлись живыми, сообщает 78.ru со ссылкой на супругу капитана судна. Ранее поступала информация о пленении россиян местными пиратами.

«На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но смогли от них уйти, получили несколько пуль в борту, но смогли укрыться на территории вод Эритреи, Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что всё хорошо»,— цитирует издание собеседницу.

Напомним, трое россиян, следовавших на судне 30 minutes по Красному морю, пропали 17 апреля. Во время последнего до исчезновения сеанса связи они сообщили о выходе из порта Джизана после дозаправки, затем яхта встала на якорь в районе острова Румейн. На борту судна находились капитан, матрос и его жена. Позже некоторые СМИ распространили информацию, что моряки взяты в плен пиратами.

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