Транспортная прокуратура начала проверку из-за нефтяного пятна в порту Новороссийска

Южная транспортная прокуратура организовала проверку из-за обнаружения нефтяной пленки в акватории новороссийского морпорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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К проверке привлечены сотрудники Новороссийской транспортной прокуратуры и должностные лица Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора. Они проверят исполнение требований природоохранного законодательства при осуществлении портовой деятельности. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

24 апреля в морпорту Новороссийска обнаружили нефтяное пятно площадью 40 тыс. кв. м. Оно находится вблизи причалов ООО «Контейнерный терминал "НУТЭП"».

Татьяна Ручкина

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