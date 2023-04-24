В порту Новороссийска обнаружено нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров

В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами. Проверка показала, что вблизи причалов ООО «Контейнерный терминал "НУТЭП"» обнаружено радужное пятно, сообщает ведомство в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Площадь загрязнения составляет, по предварительным данным, около 40 тыс. квадратных метров. В настоящий момент эксперты проводят анализ пробы воды.

Сотрудники прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзора провели проверку компании, которая эксплуатирует загрязненный участок. Ущерб водному объекту будет рассчитан по результатам проверки.

Тат Гаспарян

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