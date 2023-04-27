Заработала самая северная паромная переправа через Енисей

27 апреля открылось паромное сообщение между населенными пунктами Еркалово и Прибрежная. Это самая северная переправа через Енисей, она соединяет Подтесово и другие поселения, расположенные на правом берегу, с районным центром, городом Енисейск, и Енисейским трактом, ведущим к краевому центру.



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Перед запуском парома специалисты Енисейского речного пароходства подготовили причалы в Еркалово и Прибрежной. Работы выполнила команда теплохода «Механик Руденко» (Лучший экипаж Енисейского речного пароходства – 2021) под руководством капитана-наставника Евгения Антонова. Со стороны берегов подходы к причалам расчистили при помощи экскаваторной техники.

«В районе Подтесово лед на Енисее не идет всем руслом от берега до берега, освобождается узкая полоса посередине, порядка 150-200 м, а ширина реки здесь около километра. И нам приходится убирать ледовый припай порядка 300 м с одной стороны и 400 м – с другой», – рассказал капитан-наставник Евгений Антонов.

После расчистки причалов по обеим сторонам Енисея речники освободили от льда верхний и нижний ход Подтесовского затона протяженностью 1 и 3 км соответственно, обеспечив тем самым выход флота, обслуживающего паромную переправу: несамоходного парома «Дивногорец», теплохода-толкача «БТП-605» и вспомогательного судна «Подтесовец».

На подготовку паромной переправы у речников ушло в общей сложности 5 дней.

«Паромная переправа имеет огромную социальную значимость, ее запуска каждый год с нетерпением ждут жители правобережных поселков и Северо-Енисейска. Ведь после закрытия ледовой переправы паром является единственным способом попасть в Енисейск и краевой центр на личном автотранспорте, а для организаций – доставить грузы и технику, автобусы с рабочими. Благодаря усилиям речников по освобождению подходов к берегам удалось наладить паромное сообщение почти на полмесяца раньше», – подчеркнул Евгений Грудинов, исполнительный директор Енисейского речного пароходства.

АО «ЕРП»