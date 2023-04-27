Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заработала самая северная паромная переправа через Енисей

27 апреля открылось паромное сообщение между населенными пунктами Еркалово и Прибрежная. Это самая северная переправа через Енисей, она соединяет Подтесово и другие поселения, расположенные на правом берегу, с районным центром, городом Енисейск, и Енисейским трактом, ведущим к краевому центру.

Перед запуском парома специалисты Енисейского речного пароходства подготовили причалы в Еркалово и Прибрежной. Работы выполнила команда теплохода «Механик Руденко» (Лучший экипаж Енисейского речного пароходства – 2021) под руководством капитана-наставника Евгения Антонова. Со стороны берегов подходы к причалам расчистили при помощи экскаваторной техники.

«В районе Подтесово лед на Енисее не идет всем руслом от берега до берега, освобождается узкая полоса посередине, порядка 150-200 м, а ширина реки здесь около километра. И нам приходится убирать ледовый припай порядка 300 м с одной стороны и 400 м – с другой», – рассказал капитан-наставник Евгений Антонов.

После расчистки причалов по обеим сторонам Енисея речники освободили от льда верхний и нижний ход Подтесовского затона протяженностью 1 и 3 км соответственно, обеспечив тем самым выход флота, обслуживающего паромную переправу: несамоходного парома «Дивногорец», теплохода-толкача «БТП-605» и вспомогательного судна «Подтесовец».

На подготовку паромной переправы у речников ушло в общей сложности 5 дней.

«Паромная переправа имеет огромную социальную значимость, ее запуска каждый год с нетерпением ждут жители правобережных поселков и Северо-Енисейска. Ведь после закрытия ледовой переправы паром является единственным способом попасть в Енисейск и краевой центр на личном автотранспорте, а для организаций – доставить грузы и технику, автобусы с рабочими. Благодаря усилиям речников по освобождению подходов к берегам удалось наладить паромное сообщение почти на полмесяца раньше», – подчеркнул Евгений Грудинов, исполнительный директор Енисейского речного пароходства.

АО «ЕРП»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...