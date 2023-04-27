FAW привезет в Россию кроссовер Bestune T99

Компания FAW анонсировала выход на российский рынок флагманского кроссовера T99, который появится в продаже в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран FAW Bestune T99

Фото: FAW FAW Bestune T99

Фото: FAW

В России будет доступна версия с 224-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Оснащение модели и стоимость кроссовера на российском рынке будут названы ближе к старту продаж, намеченному на лето 2023 года.

Напомним, ранее в России были представлены лифтбек FAW Bestune B70 и кроссовер FAW Bestune T55. Обе модели уже доступны у официальных дилеров марки.

Максим Вершинин

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