FAW назвал стоимость лифтбека В70 и кроссовера Т55 в России

Компания FAW назвала стоимость лифтбека В70 и кроссовера Т55, которые появятся в продаже в России в апреле 2023 года.

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Лифтбек FAW Bestune B70 в России будет доступен только с передним приводом, но с двумя бензиновыми моторами — 160-сильным турбированным 1,5-литровым двигателем с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и 217-сильным 2-литровым с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Bestune B70 на рынок выйдет в четырех комплектациях — Enjoyment, Exclusive, Smart и Control — стоимостью от 2,3 млн руб. за базовую версию и до 2,7 млн руб. за топовый вариант лифтбека.

Кроссовер FAW Bestune T55 также выйдет на российский рынок только в переднеприводной версии со 160-сильным турбомотором 1.5 и 7-ступенчатым «роботом». Новинка, которая в модельной гамме заменит кроссовер FAW Bestune X40, будет доступна в комплектациях Beyond (2,2 млн руб.) и Transcend (2,3 млн руб.).

Обе модели FAW уже доступны к заказу у официальных дилеров марки в России.

Максим Вершинин

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