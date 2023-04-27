В Тюмени в майские праздники все парковки будут бесплатными

В Тюмени с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая автомобили на платных парковках города можно будет оставлять без оплаты, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

По данным правительства, плата за стоянку в майские праздники не будет взыматься на парковках улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советской – Профсоюзной; Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической; на участке улицы Республики от Мельникайте до Максима Горького по нечетной стороне.

С 6 февраля в центре Тюмени заработали новые платные парковки на 1,2 тыс. мест. Парковки работают по будням с 07:00 до 19:00. Стоимость — 30 руб. в час. Размер штрафа за неоплаченную до конца дня парковку – 2,5 тыс., при повторном нарушении – 5 тыс. руб.

Полина Хабарова

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