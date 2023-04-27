Два здания исторической фабрики Максвелла в Петербурге признали памятниками

Здания комплекса Петровской и Спасской мануфактур (фабрика Максвелла) на набережной Обуховской обороны в Санкт-Петербурге признаны объектами культурного наследия, сообщила пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В настоящее время постройки используется коммерческими предприятиями на правах аренды.

«Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова "Производственные корпуса Петровской мануфактуры" (Обуховской Обороны, д. 86 лит. А) и "Здание фабричного управления Спасской мануфактуры" (Обуховской Обороны, д. 86 лит. О) включены в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения»,— говорится в сообщении.

Фабрика Максвелла, известная также как Спасская и Петровская мануфактуры, была построена в1839-1844 гг. как фабрика Паля. Тогда здесь появились две хлопчатобумажные фабрики машинного производства. В 1880-е гг. мануфактуры перешли в управление англичан братьев Максвеллы, которых стали именовать Максвелями. После революции фабрика была национализирована и получила название "Рабочий".

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