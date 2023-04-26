Бронзовых быков с мясокомбината установят на Обводном канале

Скульптуры быков, которые стояли у ворот Ленинградского мясокомбината, перевезут на Обводный канал. В настоящий момент их планируется реставрировать, сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Планируется, что постаменты и быков перевезут к соседнему зданию Скотного двора, где изначально они и были установлены в 1827 году. Экспертиза одобрила установку скульптур на углу Московского проспекта и Обводного канала. Также будет восстановлено нарушенное благоустройство после смены локации быков.

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