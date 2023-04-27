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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве арестовал гражданина России Расулова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ Р. Н. Расулова по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Информация размещена в картотеке дел столичных судов общей юрисдикции.

Фабула дела не раскрывается — материалы дел по этой статье традиционно имеют гриф «секретно». Обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

В апреле депутаты Госдумы приняли поправки, предполагающие ужесточение наказаний за государственную измену и международный терроризм вплоть до пожизненного лишения свободы. Накануне, 26 апреля, закон одобрил Совет федерации.

Григорий Лейба

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