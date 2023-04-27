В 2022 году в Краснодарском крае собрали 602 тысячи тонн фруктов и ягод

В 2022 году на Кубани урожай фруктов и ягод составил 602 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Краснодарского края, это самый высокий показатель в России.

В 2023 году заложат 1,6 тыс. га молодых садов. В весенний период уже заложено 400 га новых садов, из них 80% — сады интенсивного и суперинтенсивного типа.

Еще 10 лет назад объем фруктохранилищ на Кубани составлял 135 тыс. тонн. Сейчас его увеличили до 360 тыс. тонн. В ближайшие годы в регионе планируют построить хранилище еще на 50 тыс. тонн.

В 2023 году из федерального и краевого бюджета на поддержку садоводства в регионе выделят 1,2 млрд руб. Из них 670 млн руб. уже выплачены садоводческим предприятиям. Ставки субсидий на закладку садов и питомников увеличены на 20%.

Олег Исаев

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