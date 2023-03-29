В 2023 году на Кубани объем субсидий на закладку молодых садов увеличат до 1,2 млрд рублей

В 2023 году в Краснодарском крае объем субсидирования на закладку и уходные работы в молодых садах увеличат до 1,2 млрд руб. В прошлом году на это выделили 998 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Кубанские новости» Фото: «Кубанские новости»

«Важным фактором развития промышленного садоводства является государственная поддержка отрасли, которая ежегодно увеличивается. В год планируется закладывать по 1,6 тыс. га новых современных плодово-ягодных насаждений с использованием систем капельного орошения, шпалеры и противоградовой сетки. Садоводческие хозяйства планируют в ближайшей перспективе осуществить строительство фруктохранилищ, рассчитанных на единовременное хранение 50 тонн плодов. На данные мероприятия также существует государственная поддержка»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, на 6 млн по отношению к 2022 году увеличат объем грантовой поддержки — до 27 млн руб. В краевом минсельхозе пояснили, что такую помощь оказывают на закладку сада интенсивного типа крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность не менее 12 месяцев с даты регистрации.

В прошлом году на Кубани реализован ряд инвестиционных проектов по садоводству. Например, в ООО «Южные земли» построено плодохранилище общей вместимостью 15 тыс. тонн с блоком сортировки, а в АО «КСП "Светлогорское"» — фруктохранилище на 5 тыс. тонн.

Между тем в союзе «Садоводы Кубани» особое внимание обращают на то, что предприятия малых форм хозяйствования не имеют финансовой возможности построить даже минимальное фруктохранилище, чтобы продавать яблоки по цене выше себестоимости. «В связи с этим необходима поддержка государства. Мы уже не первый год говорим о необходимости программы "Малый склад", по которой КФХ сможет построить современное небольшое, но высокотехнологичное фруктохранилище, оснащенное линиями сортировки яблок»,— считает Николай Щербаков.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в прошлом году во всех формах хозяйств Краснодарского края садоводы собрали 602 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Это на 6,5%, больше, чем в 2021 году.

Маргарита Синкевич

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