В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Лев Чернавин»

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоялась церемония спуска на воду корабля противоминной обороны «Лев Чернавин» проекта «Александрит». Передача корабля военно-морским силам страны ожидается в конце 2023 года.

В церемонии приняли участие председатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и депутат Госдумы Михаил Романов. Присутствовали также гендиректор верфи Владимир Середохо и главный инженер Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Константин Голубев.

Сейчас судно находится на стоянке у причала завода. На нем идут финальные достроечные работы, в ближайшее время статочная команда начнет готовить корабль к швартовным испытаниям.

«Лев Чернавин» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Корабль был заложен 24 июля 2020 года. Это восьмой минный тральщик, построенный заводом по проекту «Александрит». Отличительной чертой судов серии является легкий корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

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