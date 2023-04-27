После взрыва бочки на предприятии в Кудьме возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 216 УК РФ) возбуждено после взрыва бочки с ядовитой жидкостью на заводе по производству раковин «Мадера» в Кудьме, сообщили в нижегородском управлении СУ СК. В результате происшествия четыре сотрудника получили термические ожоги. Цех предприятия частично разрушен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Нижегородской области Фото: СУ СК по Нижегородской области

Инцидент случился утром 27 апреля. Во время работы сотрудников разгерметизировалась 200-литровая бочка со стиролом. Одного из пострадавших увезли в реанимацию с ожогами 50% тела, еще двоих отправили в стационар ожогового центра ПИМУ с ожогами в 15%. Четвертому пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Анастасия Еремина