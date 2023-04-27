Бочка взорвалась на заводе по производству раковин под Нижним Новгородом

На предприятии по производству акриловых раковин «Мадера» в Кудьме взорвалась бочка со стиролом — ядовитой жидкостью, которую используют для производства полимеров. Пострадали четыре человека, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Фото: Прокуратура Нижегородской области
Инцидент случился утром 27 апреля. В результате взрыва цех частично разрушился.
Прокуратура Нижегородской области проводит проверку, на место выехал заместитель прокурора Приокского района Антон Ермохин.
На предприятии не смогли оперативно предоставить комментарий.