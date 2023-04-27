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Коммерсантъ FM
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Банки предоставили участникам спецоперации каникулы по кредитам на 72,4 млрд рублей

С 21 сентября 2022-го до 31 марта 2023 года российские банки предоставили участникам военной операции на Украине и членам их семей 188 тыс. кредитных каникул на сумму 72,4 млрд руб. Об этом говорится в бюллетене Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

Всего с марта прошлого года по март текущего российские кредитные организации получили 2850,9 тыс. заявлений физических лиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 353,7 тыс. о предоставлении кредитных каникул.

По данным регулятора, доля одобренных заявок о кредитных каникулах на конец марта 2023 года составила 34,8%. Основными причинами отказов в кредитных каникулах стали превышение максимального размера кредита (свыше 42% от всех отказов) и неподтверждение снижения дохода заемщика (около 44% всех отказов).

19 апреля Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий созаемщикам участников военной операции оформлять кредитные каникулы. Ранее этой льготой могли воспользоваться лишь супруга военнослужащего, его дети и иждивенцы. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. По условиям программы заемщики имеют право обратиться за кредитными каникулами при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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