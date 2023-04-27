В Петербурге мужчина выстрелил в сторону прохожего с собакой

В Выборгском районе Петербурга неизвестный мужчина требовал от хозяина собаки убить животное. После угроз ножом он выстрелил в сторону, сообщили 27 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, инцидент случился вечером 25 апреля на Лесном проспекте, 37. Один из мужчин достал нож и начал угрожать прохожему с требованием убить собаку. После того как хозяин животного не согласился, незнакомец отошел в сторону и выстрелил из предмета, похожего на оружие. Затем он сел в автомобиль и уехал, владелец собаки сам рассказал о случившемся в полиции. В МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Санкт-Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в лицо 6-летней девочки в результате ссоры с соседом. Конфликт произошел после замечания прохожему, который выгуливал собаку без намордника.

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