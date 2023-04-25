В Петербурге мужчина распылил газовый баллончик 6-летнему ребенку из-за ссоры с соседом

В Санкт-Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в лицо 6-летней девочки в результате ссоры с соседом. Конфликт произошел после замечания прохожему, который выгуливал собаку без намордника. Об этом 25 апреля пишет kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным издания, ситуация произошла 24 апреля во дворе дома на Русановской улице в Невском районе города. 43-летний стоматолог выгуливал шпица без намордника. 32-летний мужчина с ребенком сделал замечание соседу, после чего тот распылил газовый баллон в лицо 6-летней девочки.

Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №19, ей диагностировали химический ожог конъюнктива глаз. СК начал проверку обстоятельств происшествия.

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