«Ингосстрах» подвел итоги работы сервиса удаленного урегулирования убытков по каско в мобильном приложении IngoMobile. По итогам прошлого года компания зафиксировала рост почти в 2 раза по сравнению с 2021-м — более 56,5 тыс. случаев. На сегодняшний день около 40% убытков по договорам автокаско физических и юридических лиц в «Ингосстрахе» заявляются онлайн. Время выдачи направления на ремонт составляет менее одного рабочего часа, независимо от региона.

В прошлом году «Ингосстрах» расширил функционал приложения IngoMobile. Теперь оформление страховых случаев по автокаско доступно и пользователям лизингового транспорта. В ближайшее время доступными для клиентов компании станут вызов эвакуатора при ДТП, техпомощь при поломке, вызов аварийного комиссара и получение промокода для поездки на такси или каршеринге.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует до наступления лета продать все активы в России, говорится в отчете за первый квартал. О своем уходе компания объявила в марте прошлого года, тогда же она остановила инвестиции и экспорт в Россию, а также прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.

Первый рост продаж почти за год зафиксировала Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России). Отчет компании за первый квартал показал, что ее рекламный бизнес начала улучшаться после потери возможности отслеживать рекламу в 2021 году из-за изменений в политике Apple. Этому способствовали технологии искусственного интеллекта, отметил глава компании Марк Цукерберг.