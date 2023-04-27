Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Ингосстрах» подвел итоги работы сервиса удаленного урегулирования убытков по каско в мобильном приложении IngoMobile. По итогам прошлого года компания зафиксировала рост почти в 2 раза по сравнению с 2021-м — более 56,5 тыс. случаев. На сегодняшний день около 40% убытков по договорам автокаско физических и юридических лиц в «Ингосстрахе» заявляются онлайн. Время выдачи направления на ремонт составляет менее одного рабочего часа, независимо от региона.

В прошлом году «Ингосстрах» расширил функционал приложения IngoMobile. Теперь оформление страховых случаев по автокаско доступно и пользователям лизингового транспорта. В ближайшее время доступными для клиентов компании станут вызов эвакуатора при ДТП, техпомощь при поломке, вызов аварийного комиссара и получение промокода для поездки на такси или каршеринге.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует до наступления лета продать все активы в России, говорится в отчете за первый квартал. О своем уходе компания объявила в марте прошлого года, тогда же она остановила инвестиции и экспорт в Россию, а также прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.

Первый рост продаж почти за год зафиксировала Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России). Отчет компании за первый квартал показал, что ее рекламный бизнес начала улучшаться после потери возможности отслеживать рекламу в 2021 году из-за изменений в политике Apple. Этому способствовали технологии искусственного интеллекта, отметил глава компании Марк Цукерберг.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...