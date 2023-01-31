Банковские сбережения жителей Кубани за год выросли на 7%

Банковские сбережения жителей Краснодарского края за год выросли на 7%, до 1 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Наибольший прирост показали вклады в рублях (+15,4%, до 933,7 млрд руб.). Остатки на валютных счетах снизились на 44% (до 73,2 млрд руб.).

«Жители Кубани в прошлом году активно переводили свои валютные сбережения в рубли. Во-первых, рублевые вклады защищены от санкционных рисков, во-вторых, они застрахованы государством в пределах 1,4 млн руб., и в-третьих, они более доходны»,— отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Максимальная ставка рублевых счетов на Кубани достигала 8,2% в декабре прошлого года, в то время как на начало года ее размер составлял 4,5%.

Кредитный портфель жителей Краснодарского края за год увеличился на 16,5%, до 1,2 трлн руб. Наибольший рост показало ипотечное кредитование (+33,7%). Объем потребительских кредитов вырос на 4,2% за год.

Анастасия Донскова

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