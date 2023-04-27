«Яндекс» в первом квартале увеличил выручку в 1,5 раза

Компания «Яндекс» объявила финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Выручка выросла на 54% год к году и достигла 163,3 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 2,6 млрд руб. по сравнению с убытком в 8,1 млрд руб. в прошлом году.

Скорректированный показатель EBITDA составил 12,8 млрд руб. Динамика скорректированной EBITDA и скорректированной прибыли в отчете компании не указывается из-за разового эффекта низкой базы. Это связано с единовременными выплатами сотрудникам «Яндекса» в размере 5,9 млрд руб. в марте 2022 года.

Товарооборот «Яндекса» на сервисах электронной коммерции вырос на 67% год к году. Доля компании на поисковом рынке России составила в среднем 63,3%. За аналогичный период 2022 года она составляла 61%. Число подписчиков сервиса «Яндекс Плюс» в первом квартале выросло на 77% год к году и достигло 22,1 млн.

Кроме того, как следует из отчетности головной компании, в 2022 году число сотрудников «Яндекса», работающих из международных хабов, выросло почти в три раза по сравнению с 2021 годом, превысив 1,7 тыс. человек (8% сотрудников).

Анастасия Ларина