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Увеличено число авиарейсов из Самары в Душанбе

Новые рейсы на направлении Самара – Душанбе добавлены в расписание международного аэропорта «Курумоч» (управляется УК «Аэропорты Регионов»). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«С 31 марта к полетам на данном направлении приступит авиакомпания Nordwind. Рейсы будут выполняться один раз в неделю – по пятницам»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самолеты будут отправляться из Самары в 6:45 (MSK+1), из Душанбе – в 12:30. Авиаперевозки будут выполняться на Boeing-737. Время перелета составит 3 ч 20 мин.

Ранее к перевозкам из Самары в Душанбе приступила авиакомпания «Уральские авиалинии».

Георгий Портнов

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