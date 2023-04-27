В Полевском объявили карантин по бешенству

В Полевском (Свердловская область) в товариществе собственников недвижимости (ТСН) «Дружба-2» до 9 июня введен карантин по бешенству, сообщили на странице «ВКонтакте» городской администрации. Ограничения введены из-за найденного зараженного трупа лисы.

По данным администрации, по результатам исследования крови погибшей лисы был подтвержден вирус бешенства. В саду запрещается лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе 3 км. Специалисты проводят вакцинацию домашних животных по адресу город Полевской, улица Листопрокатчиков, 1 и по улице Челюскинцев, 44.

Напомним, ранее в ТСН «Светлый-2» в Полевском до 16 мая объявили карантин из-за трупа лисы, у которой в крови обнаружили вирус бешенства.

Полина Хабарова

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