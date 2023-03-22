В Полевском объявили карантин по бешенству из-за лисы

В ТСН «Светлый-2» в Полевском (Свердловская область) объявили карантин из-за трупа лисы, у которой в крови обнаружили вирус бешенства. На странице администрации города во «ВКонтакте» сообщили, что ограничения продлятся до 16 мая.

Распоряжением губернатора в Полевском запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в радиусе 3 км от места, где обнаружили тело животного.

Сейчас в рамках борьбы с распространением вируса проводится вакцинация животных, проживающих в ТСН «Светлый-2». Уже привиты четыре кошки и одна собака. Проведена дезинфекция места обнаружения лисицы и колес автомобиля.

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