В первом квартале Белгородэнерго обеспечило электроэнергией 39 объектов водоснабжения

В первом квартале филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подключил к сетям 39 новых объектов водоснабжения в рамках областной программы по обеспечению жителей чистой питьевой водой. Водной инфраструктуре региона выделено 570 кВт дополнительной мощности.

Фото: Белгородэнерго

К централизованному электроснабжению подключено 15 станций водоподготовки в селах и поселках региона, 21 водозаборная скважина, две КНС – в поселке Северный и селе Большетроицкое. Максимальный объем работ затронул Ракитянский, Борисовский, Корочанский, Краснояружский районы, Алексеевский, Валуйский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. В числе крупных присоединений – новый водозабор в поселке Борисовка потребляемой мощностью 70 кВт.

В общей сложности для подключения объектов к сетям энергетики построили 5,2 воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.

«Новые объекты водно-канализационного хозяйства региона обеспечиваются надежным электроснабжением в первую очередь, поскольку от этого зависит качество подаваемой населению питьевой воды, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – В текущем году мы планируем выполнить еще целый ряд важных для социальной сферы области присоединений».