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Пожар в доме на Грузинской улице устроил бомж

Пожар в законсервированном доме №11 на Грузинской улице, который был признан объектом культурного наследия, устроил бездомный мужчина. Собственник погоревшего дома, предприниматель Дмитрий Дзепа, рассказал, что в доме были заколочены окна и двери, однако бомж с помощью куска трубы вскрыл проем, залез внутрь и заснул с сигаретой в какой-то коробке. Мужчину удалось спасти.

Дмитрий Дзепа является собственником не только дома №11, но и соседних домов №13 и 35-д по Грузинской улице. Он теперь не знает, что с ними делать. Ветхий фонд выкупался под расселение и снос, а на земельном участке планировалось построить новый многоквартирный дом высотой пять-шесть этажей. Однако по инициативе градозащитников старые дома были признаны вновь выявленными объектами культурного наследия, и проект собственника оказался заблокированным. По словам коммерсанта, возможно, ему удастся продать старые дома, признанные ОКН, сам он не планирует заниматься их восстановлением.

Иван Сергеев

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