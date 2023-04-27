Пожар произошел в доме-памятнике в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в ночь на 27 апреля горел очередной дом, признанный объектом культурного наследия регионального значения. Пожар произошел в доме №11 на улице Грузинской — Дом мещанина Малова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», этот дом незадолго до пожара был полностью законсервирован специалистами регионального Агентства по сохранению и развитию исторической среды (АНО «АСИРИС»). В минувшие выходные в доме и на прилегающей территории прошел субботник.

Кроме того, АСИРИС разрабатывает проект редевелопмента квартала, в котором находится сгоревший дом. Рабочую группу по этому вопросу возглавляет заместитель губернатора Олег Беркович. Обсуждение предварительной концепции проекта прошло на прошлой неделе.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2022 года сгорел дом на Грузинской №9, также признанный объектом культурного наследия.

Андрей Репин