Выдача автокредитов в Свердловской области в первом квартале года выросла на 9%

В Свердловской области по итогам первого квартала 2023 года было выдано 4,5 тыс. кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, что на 9,1% выше показателей аналогичного периода прошло года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По выдаче автокредитов регион занимает девятое место в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, такая динамика была обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом. Господин Волков отметил возросшую потребительскую активность граждан и постепенное ослабление банками своих требований к заемщикам.

В Тюменской области выдача автокредитов в первом квартале года выросла на 24,4% до 2 тыс. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за это время выдали 2,4 кредитов (+2,7%). В целом по России в январе-марте количество выданных автокредитов составило 167,9 тыс., увеличившись за год на 16,8%.

Напомним, после ухода ряда зарубежных иномарок с рынка автокредитования средняя величина автокредита в Свердловской области за год снизилась на 15–17%. Чаще всего теперь автовладельцы покупают в кредит российские и китайские машины. Самые популярные марки, на которые свердловчане чаще всего оформляют автокредиты,— «Лада» и Haval. По мнению экспертов, спрос на кредиты останется из опасений, что автомобили могут подорожать.

Диана Сунагатуллина

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