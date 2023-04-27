Число коммуналок в Петербурге сократят за счет продажи свободных комнат

Власти Петербурга сократят количество коммунальных квартир за счет продажи свободных комнат в этих помещениях. Комнаты продадутся тем, кто уже живет в этих квартирах, сообщили 27 апреля в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Сокращение пройдет в рамках программы по расселению коммунальных квартир. Губернатор Александр Беглов отметил, что также рассматриваются и другие варианты улучшения условий. По его словам, комнаты будут отдавать под выкуп за 30% от рыночной стоимости. При этом, если человек захочет сначала взять ее под наем, а затем выкупить, — цена составит 60%.

«Если в квартире, где имеется пустующая комната, проживает только один собственник или одна семья, они могут либо сразу выкупить свободную комнату, либо оформить её внаём с последующим правом выкупа. Так квартира становится отдельной. Если комнату выкупают сразу, покупателю-очереднику свободное жилое помещение будет продано за 30% от его рыночной стоимости, не очереднику — за полную стоимость»,— отметил господин Беглов.

В 2023 году было одобрено 74 сделки в рамках расселения коммуналок. В настоящее время в Петербурге насчитывается около 62 тыс. коммуналок, в которых проживают 200 тыс. семей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году из коммуналок переедет более 1,5 тысяч петербургских семей. В текущем году государственную поддержку окажут горожанам, вошедшим в перечень на расселение до 5 ноября 2020 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте