В новые дома из коммуналок до конца года переедут более 1,5 тысяч петербургских семей

С начала 2023 года 124 семьям Санкт-Петербурга выдали жилищные свидетельства о праве на соцвыплату для расселения коммунальных квартир. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

До 2024 года соответствующие выплаты получат еще 1 450 семей. Рассчитывать на переселение из коммунальной квартиры могут жители Петербурга, проживающие в коммунальных квартирах не менее десяти лет, а также семьи, совокупный доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого члена. При этом площадь обитаемого помещения не превышает 15 кв. м. на человека.

В Смольном напомнили, что в настоящее время в Петербурге насчитывается около 62 тыс. коммуналок, в которых проживают 200 тыс. семей. В 2023 году государственную поддержку окажут горожанам, вошедшим в перечень на расселение до 5 ноября 2020 года.

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