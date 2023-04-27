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Коммерсантъ FM
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В результате обстрела села в Белгородской области ранена женщина

Сегодня ВСУ обстреляли село Щетиновка Белгородского района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, в результате обстрела есть одна пострадавшая.

«Женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— подчеркнул господин Гладков.

По его словам, снаряд также повредил корпус сельхозпредприятия — крышу, окна, фасад. Аварийные и оперативные службы уже выехали на место.

С начала СВО Белгородская область практически ежедневно подвергается обстрелам. Так, сегодня жители региона получали уведомление об обстреле села Терезовка Шебекинского горокруга, а вчера — также входящих в него населенных пунктов Новая Таволжанка, Архангельское и Красное. О пострадавших не сообщалось.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Старикова, Воронеж

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