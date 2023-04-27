Shelby доработала электрокроссовер Ford Mustang Mach-E

Компания Shelby American представила первый в своей истории электромобиль — доработанный кроссовер Ford Mustang Mach-E, который станет эксклюзивной моделью для Европы.

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Новинка получила аэродинамический обвес из углепластика, облегченные колесные диски, стикеры на кузове и заниженную подвеску. О доработках силовой установки не сообщается — кроссовер сохранил 465-сильную двухмоторную силовую установку и полный привод.

Shelby Mustang Mach-E GT будет выпущен тиражом в 100 экземпляров в честь 100-летия основателя компании Кэрролла Шелби. Комплект доработок оценен в $25 тыс, не считая стоимости базового электрокроссовера.

Максим Вершинин

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