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Shelby доработала электрокроссовер Ford Mustang Mach-E

Компания Shelby American представила первый в своей истории электромобиль — доработанный кроссовер Ford Mustang Mach-E, который станет эксклюзивной моделью для Европы.

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Shelby Mustang Mach-E GT

Shelby Mustang Mach-E GT

Фото: Shelby American

Shelby Mustang Mach-E GT

Shelby Mustang Mach-E GT

Фото: Shelby American

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Shelby Mustang Mach-E GT

Фото: Shelby American

Shelby Mustang Mach-E GT

Фото: Shelby American

Новинка получила аэродинамический обвес из углепластика, облегченные колесные диски, стикеры на кузове и заниженную подвеску. О доработках силовой установки не сообщается — кроссовер сохранил 465-сильную двухмоторную силовую установку и полный привод.

Shelby Mustang Mach-E GT будет выпущен тиражом в 100 экземпляров в честь 100-летия основателя компании Кэрролла Шелби. Комплект доработок оценен в $25 тыс, не считая стоимости базового электрокроссовера.

Максим Вершинин

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