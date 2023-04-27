Власти Самары утвердили перечень домов для капитального ремонта

В Самаре планируется капитально отремонтировать 95 домов. Постановление градоначальницы Елены Лапушкиной опубликовано на сайте городской администрации.

Здания, которые будут капитально отремонтированы в Самаре, находятся на ул. Алексея Толстого, Куйбышева, Кутякова, Самарской, Садовой, Ленинской, Братьев Коростелевых, Венцека, Водников, Галактионовской, Ленинградской, Максима Горького, Маяковского, Молодогвардейской, Некрасовской, Пионерской, Рабочей, Степана Разина, Фрунзе, Чапаевской и Вилоновской. Перед проведением работ будет подготовлена научно-проектная документация на ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Ранее Самарская губернская дума поддержала законопроект об исключении из программы капремонта домов, физический износ которых превышает 70%. По данным фонда капремонта Самарской области (ФКР), в программу было включено более 2500 домов с высоким износом. Авторы законопроекта считают, что ремонтировать указанные здания «нерентабельно».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Предаварийным очередь не занимать».

Георгий Портнов