Предаварийным очередь не занимать

Самарская губернская дума поддержала законопроект об исключении из программы капремонта домов, физический износ которых превышает 70%. По данным фонда капремонта Самарской области (ФКР), в программу было включено более 2500 домов с высоким износом. Авторы законопроекта считают, что ремонтировать указанные здания «нерентабельно». Представители КПРФ выступили против принятия законопроекта и назвали это «крахом системы капремонта Самарской области». По их мнению, документ не проработан, и его принятие приведет к необратимым социальным последствиям. Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Михаил Маряхин также назвал решение прежде­временным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самарская губернская дума одобрила законопроект о поправках в закон о системе капитального ремонта. Речь идет об исключении из программы капремонта многоквартирных домов, физический износ которых превышает 70%. За инициативу проголосовал 31 депутат, против выступили шесть человек, еще три парламентария воздержались от голосования. Решение принято на пленарном заседании думы 24 апреля.

Авторы инициативы (правительство области и прокуратура региона) подчеркивают, что их законопроект повысит эффективность программы капремонта и расходования средств собственников жилья. По данным фонда капремонта Самарской области (ФКР), в программу включены более 2500 домов с износом более 70% и не признанных аварийными. В основном это малоэтажные (до четырех этажей) дома. Они включены в программу проведения комплексного ремонта до 2025 года. С 2014 года по этим домам собрано 430 млн руб. взносов на капремонт. При этом стоимость четырех видов работ по капремонту этих домов ориентировочно составляет 12,3 млрд руб. Таким образом, срок окупаемости капремонта этих МКД составляет до 200 лет, резюмируют представители ФРК.

После проведенного в 2014–2022 годах капремонта на сумму более 328,7 млн руб. 236 домов были признаны аварийными. В 2022 году ФКР направлял в администрацию Самары перечень из более чем 400 домов в плохом состоянии, где планируется капремонт в ближайшее время. Сейчас мэрия планирует обследовать эти дома для признания их аварийными, подчеркивают в фонде капремонта.

Рассмотрение законопроекта вызвало дискуссию. Представители фракции КПРФ предлагали снять его с повестки заседания. Это предложение поддержали только десять ­парламентариев.

Депутат от КПРФ Максим Федоров обратился к министру энергетики и ЖКХ Самарской области Александру Мордвинову с вопросом о том, почему в пояснительной записке написано, что для исключенных из программы домов нужно финансирование, а в технико-экономическом обосновании указано, что принятие проекта закона не потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета. Александр Мордвинов пояснил, что будет проводиться обследование для понимания необходимой суммы на соответствующий ремонт.

«А может, сначала вы проведете обследование, будете знать какие-то цифры, ориентиры и только потом будете принимать закон»,— возразил Максим Федоров. Прокурор Люция Салахова ответила, что «напрямую принятие законопроекта не влечет возникновения расходного обязательства». Госпожа Салахова подчеркнула, что проект инициирован в том числе прокуратурой области совместно с региональным правительством: «Он создает возможность применения правового механизма. Необходимо вывести эти дома в отдельную программу. Никто не отправляет жильцов этих МКД в свободное плавание, поскольку подпрограмма, в которую будут включены эти дома, будет финансироваться за счет средств областного бюджета и иных источников».

О гарантиях того, что деньги, которые жильцы этих домов оплачивают на протяжении всего периода, останутся у них, спросил депутат от КПРФ Геннадий Говорков. Люция Салахова пояснила, что Жилищным кодексом предусмотрен механизм возврата средств фонда в случае исключения из программы домов с износом, в отношении которых нерентабельно проводить капитальный ремонт.

• По данным отчета ФКР Самарской области, за 2022 год объем собранных взносов составил 3,8 млрд руб. По состоянию на 1 января нарастающим итогом с начала действия программы собрано более 26,2 млрд руб., что составляет 94,43% от начисленных. В Самарской области запланирован капремонт в 17409 домах. За девять лет отремонтировано 5643 МКД. В 2022 году выполнены работы в 1044 МКД.Всего в 2023 году в регионе должны отремонтировать 3219 домов.

Первый вице-губернатор — председатель правительства области Виктор Кудряшов уверил, что эти дома не будут брошены. По словам вице-губернатора, точное число домов, которые будут исключены из программы, пока неизвестно. «Конечно, по этим домам будет проводиться не комплексный ремонт, а поддерживающий. Потекла крыша, будет отремонтирована крыша. Эти дома в перспективе будут признаны аварийными, и люди будут переселяться в новое жилье»,— уточнил господин Кудряшов.

Виктор Кудряшов добавил, что в результате сроки ожидания капремонта домов с нормальным уровнем износа сократятся, потому что на них будут направлены большие средства из ФКР: «Это позволит предотвратить переход этих домов в аварийное состояние».

«Считаю, законопроект не проработан и приведет к необратимым социальным последствиям. Это крах системы капремонта Самарской области. И за него голосовать нельзя»,— резюмировал Максим ­Федоров.

По мнению лидера фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Михаила Маряхина, данное решение принимать рано и по законопроекту нужна большая общественная дискуссия: «Когда принимали закон о системе капремонта, мы объясняли людям, что сначала ремонтируются старые дома, а потом доходим до ваших домов, это кассовая взаимопомощь. А сегодня мы говорим, что отсекаем худшие дома…».

Лидер фракции ЛДПР Александр Степанов поддержал законопроект: «Глупо ремонтировать кровлю в сгнивших домах, чтобы потом снова выделять деньги на то же самое».

«Удивительно, что столь серьезный законопроект принимается сразу в двух чтениях без широкого обсуждения,— подчеркнул депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.— Виктор Владиславович (Кудряшов) сказал, что в результате принятия законопроекта ускорится ремонт по другим домам. Это будет возможно только в двух случаях: если деньги, собранные жителями, не будут им возвращаться и пойдут на ремонт других домов либо путем того, что фонд не будет тратить время на ремонт объектов, перераспределив на другие дома. Объем ремонта, который государство берет на себя, просто нереализуем на практике. Эти дома начнут сыпаться».