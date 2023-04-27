Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Вячеслав Гладков: в ходе обстрела белгородского села ранена женщина

Сегодня, 27 апреля, под обстрел ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района Белгородской области. Уведомления РСЧС пришли на телефоны жителей региона, позднее информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в результате обстрела пострадала женщина — сейчас ее госпитализировали с осколочным ранением, оказывают все необходимую медпомощь, отметил глава региона.

Он добавил, что есть повреждения здания — у корпуса сельскохозяйственного предприятия после попадания снаряда разрушена крыша, разбиты окна, посечен осколками фасад. На месте уже работают аварийные и оперативные службы.

С начала СВО Белгородская область практически ежедневно подвергается обстрелам. До апреля 2023-го Белгородская область 2 276 раз попадала под украинские обстрелы, рассказывал Вячеслав Гладков в ходе апрельского отчета о деятельности правительства перед облдумой. В результате обстрелов, по данным господина Гладкова, погибли 30 и были ранены 123 мирных жителя. В регионе с апреля 2022-го действует желтый, высокий уровень террористической опасности, с октября прошлого года введен средний уровень реагирования.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...