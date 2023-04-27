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Коммерсантъ FM
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В Чите отменены шествие и митинг профсоюзов на 1 мая

В Чите отменены шествие профсоюзов Забайкальского края и митинг-концерт, традиционно проходящие 1 мая. Как сообщили «Ъ» в региональной организации Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), на это решение «повлияли разные причины».

«Во-первых, городские власти Читы не смогли нам согласовать митинг-концерт на 1 мая. Дело в том, что плохие погодные условия в апреле сорвали график подготовки площади Ленина к праздничным мероприятиям на День Победы. Площадь будут приводить в порядок в период с 29 апреля по 2 мая,— пояснили в краевой организации федерации.— Что же касается шествия, то руководство ФНПР решило отменить его по всей стране из-за обеспечения безопасности участников».

Праздничные мероприятия, посвященные Дню труда, состоятся в помещении региональной организации ФНПР. Ранее сообщалось, что власти Забайкалья отменили праздничный фейерверк на День Победы. Сэкономленные средства будут направлены на нужды СВО.

Влад Никифоров, Иркутск

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