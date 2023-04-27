Во время тушения пожара в Алапаевске умер спасатель

При исполнении служебных обязанностей в Алапаевске (Свердловская область) трагически погиб командир отделения 76 пожарно-спасательной части 54 пожарно-спасательного отряда прапорщик внутренней службы МЧС по Свердловской области Александр Кузьминых. Как пояснили «Ъ-Урал» в МЧС, что на месте тушения пожара ему стало плохо — произошло «трагическое стечение обстоятельств». Само возгорание серьезным не было.

Как говорится в сообщении ведомства, трагедия произошла 26 апреля. Александр Кузьминых погиб на 40-м году жизни. «Один из лучших сотрудников, честный, отзывчивый, доброжелательный, готовый всегда прийти на помощь. Ушел из жизни прекрасный человек, отличный товарищ, заботливый сын, любящий муж и отец троих сыновей»,— написали в МЧС.

Александр родился 27 октября1983 года в деревне Бобровка Алапаевского района. Проходил срочную службу на территории Северо-Кавказского региона. Награжден нагрудными знаками «Участник боевых действий», «За отличие в службе», «За службу на Кавказе». После армии проходил службу в отделе вневедомственной охраны. На должность пожарного принят в сентябре 2014 года.

Напомним, вчера стало известно, что два человека погибли при пожарах в свердловском поселке Сосьва. По данным СКР, 25 апреля под завалами дома был найден 62-летний местный житель. На следующий день в одном из домов обнаружили обгоревшие останки еще одного человека — предположительно пожилой женщины, проживавшей в указанном доме.

Диана Сунагатуллина

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