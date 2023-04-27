В Ярославле при оплате наличными в два раза подорожал проезд на речных трамвайчиках

В Ярославле с 1 мая подорожала стоимость проезда на городских маршрутах внутреннего водного транспорта, при этом при оплате наличными цена выросла в два раза. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посадка на рейс в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Посадка на рейс в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В навигацию 2022 года билет для взрослого пассажира на внутренние городские рейсы Ярославль — Толга и Ярославль —Вакарево стоил 40 руб. С 1 мая в ярославском правительстве объявили о «гибкой тарифной политике». Так при оплате наличными билет будет стоить 80 руб. При оплате банковской картой проезд на речном трамвайчике обойдется 60 руб. Также оплатить билет можно специальной «Якартой», в этом случае цена поездки составит 44 руб.

«В целях интеграции водного транспорта в единую общегородскую систему, а также развития безбумажных и безналичных технологий принято решение о введении гибкого тарифного меню. Оно даст возможность обеспечить технологическое развитие транспортной отрасли региона, повысить прозрачность системы и качество сервиса для пассажиров»,— заявила директор областного департамента транспорта Татьяна Черемных.

Напомним, на этой неделе Ярославская областная дума отменила льготы за проезд при оплате наличными в межмуниципальных автобусах. Льготным проезд останется при оплате банковской или «Якартой». Переходный период в автобусах действует до 1 октября.

Андрей Иванов