«Бренды, которые не так просто представить вместе»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о сотрудничестве мебельной марки с Diesel, в том числе об их совместной коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Moroso Фото: Moroso

Во время Миланской недели дизайна и Salone del Mobile происходило много чего интересного. О некоторых пунктах программы самого салона и параллельных мероприятиях я уже рассказывала. Сегодня о том, что сделал один из самых интересных мебельных брендов — Moroso. Тем более говорить о проекте можно не в прошедшем времени. Хоть он и открылся 18 апреля, будучи приуроченным к неделе дизайна, 23-го он не закрылся.

Посетить pop-up Moroso можно аж до 20 мая. Он появился на Via della Spiga, в самом сердце миланского Квадрата моды и дизайна. Что необычно, понятно уже из названия Diesel Living with Moroso. Два бренда, которые человеку со стороны не так просто представить вместе, но на самом деле они давно существуют в успешных партнерских отношениях, аж с 2009 года.

Вот что пишут сами создатели: «Новый pop-up шоурум — это смелое на 360° представление стиля Diesel, выраженное в сюрреалистичном и неожиданном оформлении витрин с использованием культового красного цвета Diesel Red. Здесь представлены самые знаковые и динамичные модели из коллекции Diesel Living with Moroso, выполненные в красном цвете и оформленные в стиле "веселый дом"».

Причем дом настолько веселый, что некоторые предметы из коллекции решили повесить на стенах. Разумеется, показывают и новинки, такие как удобный диван High Cloud, коллекцию Wood Wave, в которой чистые линии скандинавского дизайна сочетаются с иронией Diesel, и другие.