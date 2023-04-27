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Коммерсантъ FM
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«Так Нобель отомстил за свое разбитое сердце»

Петр Воронков — об учредителе самой престижной премии в мире

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как жила семья Нобелей в Северной столице, и почему Дмитрий Менделеев считал, что они грабят страну.

Фото: Gosta Florman / The Royal Library / Wikipedia

Фото: Gosta Florman / The Royal Library / Wikipedia

Санкт-Петербург сегодня, особняк Нобелей на Пироговской набережной, 19. Тех самых Нобелей — шведских нефтепромышленников, изобретателей динамита, учредителей самой престижной премии на планете…

Отец семейства Эммануил перевез родных в Санкт-Петербург в 1837 году и вскоре стал производить мины для российского военного ведомства. Нобели развивали оборонную, металлургическую, машиностроительную промышленность. Заказали первый в России нефтепровод. Были известными меценатами.

Однако я не стал бы биться лбом о каменные набережные Невы в приступе благодарности этому семейству. Именно на России они заработали огромное состояние. А великий наш химик Дмитрий Иванович Менделеев вообще считал, что они грабят страну. С его подачи был отменен варварский четырехлетний откуп на нефтяные месторождения. Это был сильнейший удар по империи Нобелей. Самая известная фраза Менделеева того периода: «Нефть — это не топливо! Топить можно и ассигнациями». Понятно, что он не получил ни одной Нобелевской премии, хотя выдвигался на нее трижды… И вот что интересно еще: премии, учрежденные Альфредом Нобелем, вручаются в разных, так скажем, номинациях — химия, физика, литература, медицина, а также премия мира. Странно, но нет одной из важнейших наук — математики.

Обычно с этим связывают романтический миф о том, что таким образом Нобель отомстил за свое разбитое сердце всем математикам сразу. Дескать, в юности он ухаживал за русской девушкой Александрой, но она отказалась выйти за него замуж из-за любви к некому студенту-математику… Биографы не находят доказательств этому рассказу.

Некоторые указывают на неприязнь Нобеля к одному из знаменитых математиков того времени. Или на личную неприязнь Альфреда к предмету… Официальная версия гласит, что Нобель считал математику абстрактной наукой, которая не приносит фактической пользы. На этом можно и закончить, добавлю только, что дом Нобелей в Санкт-Петербурге, конечно, заслуживает добротной реставрации и создания музея, который математики могут демонстративно не посещать…

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