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Инфляция в Самарской области в марте снизилась до 4,12% после 11,90% в феврале

Годовая инфляция в Самарской области в марте этого года снизилась до 4,12% после 11,90% в феврале, сообщает региональное отделение Банка России.

«Во многом это объясняется статистическим эффектом базы: в расчете годовой инфляции перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен»,— говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, по данным Центробанка, влияние оказали расширение предложения отдельных товаров и сохранение «сдержанной потребительской активности».

По России показатель составил 3,51% (10,99% в феврале), в ПФО — 2,66% после 10,90%. Годовой прирост цен на продовольственные товары сократился до 2,81%, на непродовольственные — уменьшился до 1,48%. В сфере услуг показатель инфляции остается высоким — 10,10% (11,58% в феврале). Несмотря на снижение стоимости путевок в Турцию, ОАЭ и Египет, более значительному уменьшению годового прироста цен на услуги препятствовало увеличение спроса на внутренний туризм, отмечает регулятор.

Сабрина Самедова

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