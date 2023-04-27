Мальчик из Екатеринбурга, которого обругали за шапку с буквой Z, расскажет школьникам о причинах СВО

Пятиклассник из Екатеринбурга, которого грубо обругали за шапку с буквой Z, совместно с родителями разработал проект «Спецоперация на Украине». В пресс-службе мэрии рассказали, что в рамках программы школьникам будет рассказываться «правдивая история Украины и Донбасса» и «причинно-следственные связи, приведшие к СВО».

«Отец мальчика служит в Росгвардии и принимает участие в специальной военной операции. Ребенок гордится папой и носит головной убор с буквой "Z", которая стала отличительным знаком российский военных на СВО и означает "За победу"»,– отметили в мэрии.

Напомним, скандальная история из-за шапки с буквой Z произошла 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская. 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме обругал 11-летнего мальчика, а также, по данным СМИ, пытался его схватить.

Спустя несколько дней мужчину задержали полиция и ОМОН. Изначально полиция возбудила в отношении екатеринбуржца административное дело по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). Однако административное производство было прекращено из-за возбуждения уголовного дела о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК РФ). Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Подробнее об инциденте – в материале «Ъ-Урал» «Z попала в шапочный разбор».

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